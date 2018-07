Presidente de Israel saúda palavras 'corajosas' de líder palestino

Em uma entrevista à televisão israelense nesta semana, Abbas --que é apoiado pelo Ocidente-- também disse acreditar que palestinos que antes do estabelecimento do Estado judeu viviam em terras onde hoje está Israel não têm direito de retornarem para lá, comentários que geraram reclamações de seus rivais islâmicos.

"As palavras corajosas (de Abbas) provam que Israel tem nele um real parceiro pela paz", disse Peres em comunicado. "Essas palavras são significativas ... Nós precisamos tratá-las com o máximo respeito."

Peres, um ganhador do prêmio Nobel da Paz, detém um cargo que é muito mais cerimonial e que tem pouca influência nas políticas do governo de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Como primeiro-ministro mais de uma década atrás, Peres encabeçou um governo de esquerda que perseguiu ativamente a paz com os palestinos.

Não há negociações de paz diretas desde 2010, quando os palestinos se recusaram a retomar as negociações a menos que Israel suspendesse assentamentos na Cisjordânia e no leste de Jerusalém, o que eles disseram que eliminava todas as possibilidades de criar um Estado coerente.

O grupo islâmico Hamas, que assumiu o controle da Faixa de Gaza em 2006, condenou os comentários recentes e milhares de seus membros protestaram e queimaram fotos de Abbas.

(Reportagem de Ari Rabinovitch, Nidal al-Mughrabi e Ali Sawafta)