Presidente do Afeganistão nega ter sugerido adiamento de eleição O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, negou nesta segunda-feira que tenha sugerido adiar as eleições marcadas para abril do próximo ano para evitar que eleitores deixem de votar por causa das nevascas em algumas partes do país, como foi dito por organizadores do pleito.