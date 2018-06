Presidente do Afeganistão pede que Otan deixe vilarejos do país

CABUL - O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, pediu nesta quinta-feira, 15, para que as forças comandadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se retirassem dos vilarejos afegãos e áreas remotas após um soldado norte-americano atirar contra 16 civis na instável província de Kandahar, ao sul do país.

Os EUA e a Grã-Bretanha concordaram nesta quarta-feira, 14, em mudar a estratégia da Otan no Afeganistão. A operação de combate dará lugar, em 2013, à fase de transição, com a retirada gradual das tropas e a transferência da responsabilidade pela segurança do país para o governo afegão. Mas a conclusão da saída das tropas americanas e de seus aliados do Afeganistão foi mantida para o final de 2014.