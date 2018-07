Presidente do Afeganistão vai ao Catar discutir paz com Taliban

A viagem de Karzai ao Catar representaria a primeira vez que o presidente afegão discutirá o processo de paz com o Taliban no Catar, e vem após anos de impasse nas discussões entre os Estados Unidos, o Paquistão e os talibans.

O anúncio foi feito poucas horas após uma aparente solução para outro assunto espinhoso na relação EUA-Afeganistão: a transferência para o controle afegão do último grupo de presos no complexo militar de Bagram. O Pentágono anunciou no sábado que um acordo havia sido fechado.

A viagem de Karzai ao Catar foi anunciado pelo porta-voz da chancelaria, Janan Mosazai.

"O presidente Karzai vai discutir o processo de paz e a abertura de um escritório (do Taliban) para o propósito de realização de negociações com o Afeganistão", disse ele.

Karzai deve viajar ao Catar em uma semana, disse à Reuters um alto funcionário afegão, falando sob condição de anonimato.

O anúncio acontece várias semanas após Karzai ter feito um discurso inflamado durante a primeira visita ao Afeganistão do novo secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, no qual o líder afegão acusou Washington de manter conversações de paz com o Taliban no Catar sem a sua presença.

Karzai também acusou o Taliban de conluio com os EUA para a permanência de tropas estrangeiras no país, marcando um novo revés no relacionamento entre o presidente afegão e seu principal apoiador estrangeiro.