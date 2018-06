Presidente do Irã diz que acordo nuclear com Ocidente está praticamente certo

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse nesta segunda-feira que um acordo nuclear com o Ocidente está prestes a ser concretizado e que pode ser alcançado até o fim do prazo de 24 de novembro.

"Chegamos a um consenso sobre generalidades e há apenas pequenos detalhes a serem trabalhados: se chegaremos a um acordo nos próximos 40 dias, se o tempo será estendido, etc", disse o presidente ao povo iraniano em pronunciamento transmitido no fim da noite pela televisão.

"É claro que detalhes também são importantes, mas o que é importante é que a questão nuclear é irreversível. Acho que um acordo final pode ser alcançado nestes 40 dias restantes. Nós não voltaremos à situação de um ano atrás. Todo o mundo está cansado e quer que isso acabe e seja resolvido por meio de negociações", disse ele.

"Um acordo nuclear é certo", disse ele, prometendo "aplicar todos os nossos esforços nesse sentido".

Rouhani, um moderado eleito há 14 meses por ampla margem, em parte por suas promessas de acabar com as hostilidades com o Ocidente, advertiu, no entanto, que "um dilema de 12 anos não pode ser resolvido da noite para o dia".

Diplomatas de alto escalão de Estados Unidos, Irã e União Europeia se reunirão para mais uma rodada de negociações em Viena no fim desta semana para pressionar por um acordo antes de 24 de novembro.

(Reportagem de Mehrdad Balali)

