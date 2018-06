Presidente do Irã diz que decapitações do Estado Islâmico são preocupações para humanidade O presidente iraniano, Hassan Rouhani, denunciou as decapitações de pessoas inocentes conduzidas pelo Estado Islâmico, dizendo que as ações vergonhosas do grupo violam os princípios islâmicos, informou a NBC News em trechos de uma entrevista liberados na quarta-feira.