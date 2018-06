Presidente do Irã diz que não hesitará em defender santuários xiitas no Iraque O Irã não vai hesitar em defender os locais sagrados dos muçulmanos xiitas no vizinho Iraque contra "assassinos e terroristas", disse o presidente iraniano, Hassan Rouhani, nesta quarta-feira, depois de rápidos avanços dos militantes sunitas no território iraquiano na semana passada.