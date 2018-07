Presidente do Irã diz que Ocidente vai saquear a Líbia

Embora o governo iraniano tenha aplaudido o povo líbio por ter derrubado o homem que considerava um ditador ilegítimo, Ahmadinejad advertiu os líbios que o Ocidente agora visava administrar o país.

"Mostre-me um presidente europeu ou americano que não tenha viajado para a Líbia ou não tenha assinado um acordo (com Gaddafi)", disse Ahmadinejad em um discurso transmitido ao vivo e no qual acusou o Ocidente de ordenar a execução do ex-líder líbio.

"Algumas pessoas disseram que eles mataram esse cavalheiro para garantir que ele não pudesse dizer nada, o mesmo que eles fizeram com Bin Laden", disse.

O Irã acusa o Ocidente de ter ajudado a criar o grupo militante muçulmano sunita Al Qaeda, liderado pelo saudita Osama bin Laden, morto pelas forças especiais norte-americanas no Paquistão em maio.

Ahmadinejad disse que a resolução da ONU que aprovou a ação contra Gaddafi foi uma autorização para "saquear" o petróleo líbio.

"Qualquer decisão que reforce a presença, a dominação ou a influência de estrangeiros seria contrária aos interesses da nação líbia", disse Ahmadinejad.