Presidente do Irã diz que terá novo modelo para contratos de petróleo O Irã terá um novo e atrativo modelo de investimentos para os contratos de petróleo até setembro, à medida que busca recuperar negócios com o Ocidente, disseram o presidente iraniano e o ministro do Petróleo do país a alguns dos mais importantes executivos de petróleo do mundo em um encontro histórico em Davos, na Suíça.