Presidente do Irã pede apoio para unidade no Iraque O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, pediu a países da região nesta segunda-feira que trabalhem pela unidade no Iraque, que tem sido palco de semanas de protestos contra o primeiro-ministro xiita, Nuri al-Maliki, advertindo que qualquer distúrbio poderá afetar todo o Oriente Médio.