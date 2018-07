Presidente iraniano critica punição a estudante que o criticou

O ativista estudantil Peyman Aref recebeu 74 chicotadas no domingo antes de deixar a prisão no término da sentença de um ano, de acordo com o site de oposição Kaleme.

"Mesmo autoridades de alto escalão insultaram o governo livremente, então eu desaprovo que um jovem seja punido por me insultar", disse Ahmadinejad, segundo a agência de notícias oficial Irna.

Aref foi condenado por ter insultado o presidente em uma carta aberta escrita a ele, disseram os sites de oposição.

Manifestantes iranianos tomaram as ruas depois da reeleição de Ahmadinejad em junho de 2009, na maior revolta de rua no país desde a Revolução Islâmica, em 1979.

Os protestos foram reprimidos pelos Guardas Revolucionários. Detenções em massa e julgamentos foram realizados posteriormente, com duas pessoas sendo enforcadas. Muitas pessoas, incluindo ativistas e jornalistas, continuam presas.

A oposição afirma que a eleição foi fraudada, mas as autoridades negam essa acusação e colocam a culpa da revolta em "insurgentes" apoiados por inimigos estrangeiros do Irã.