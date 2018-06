Presidentes israelense e palestino vão se encontrar no Vaticano em 8 de junho

O papa Francisco convidou os dois líderes para realizar um encontro de oração sem precedentes durante sua viagem à Terra Santa, na semana passada.

O Vaticano disse que os dois aceitaram que a reunião seja realizada na tarde de domingo. Na manhã do domingo, o papa presidirá uma missa de Pentecostes na Praça São Pedro.

O papa, que fez o convite surpresa no fim de uma missa em Belém no sábado, disse a jornalistas a bordo do avião que o levava de volta a Roma que ele não estava se envolvendo diretamente no estagnado processo de paz no Oriente Médio.

Mas ele disse que espera que a reunião de oração ajude a criar uma atmosfera que contribua para uma eventual retomada das negociações. Ele afirmou que um rabino e uma autoridade islâmica também devem participar, sem dar mais detalhes.

(Reportagem de Philip Pullella)