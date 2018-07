Primeiro-ministro do Líbano renuncia

BEIRUTE - O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, renunciou nesta sexta-feira, após o grupo xiita Hezbollah e seus aliados impediram a criação de um grupo para supervisionar as eleições parlamentares e rejeitarem a extensão do mandato do general Ashraf Rifi.

"Anuncio a renúncia do governo", disse Mikati em entrevista coletiva em Beirute. A renúncia ainda não foi aceita oficialmente pelo presidente Michel Suleiman.

Rifi é um sunita alinhado com a facção política de oposição 14 de Março, vista como pró-Ocidente e abertamente crítica do governo de Bashar Assad na Síria.

O general teria que se aposentar compulsoriamente em 1º de abril, por motivo de idade, mas a delicada situação interna levou Mikati a pedir ao gabinete que prorrogasse o mandato de Rifi. Mas o gabinete, dominado pelo movimento xiita 8 de março, recusou o pedido.

A extensão do mandato representaria uma gentileza simbólica com o objetivo de aplacar os temores da comunidade sunita do Líbano.

Mikati liderará a partir de agora um governo interino até que novas eleições sejam realizadas. As eleições parlamentares eram esperadas para junho, mas a falta de acordo em torno de uma nova legislação eleitoral torna provável que a votação ocorra depois disso.

Com informações da Associated Press e da Reuters