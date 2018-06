Primeiro-ministro interino da Líbia entrega renúncia ao Parlamento

Em carta enviada ao Congresso Nacional Geral da Líbia, publicada no site do governo, Thinni disse que ele e sua família foram vítimas de um "ataque covarde" e que ele não poderia "aceitar ver qualquer tipo de violência por causa da minha posição".

Ele foi nomeado no início deste mês como primeiro-ministro interino, com um mandato de apenas algumas semanas. O prazo foi prorrogado pelo Congresso na semana passada com a condição de que ele formasse um novo governo, em uma tentativa de trazer alguma estabilidade para a Líbia.

(Por Julia Payne)