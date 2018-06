Principal clérigo xiita do Iraque pede acordo de definição de cargos até terça A maior autoridade xiita do Iraque, o grão-aiatolá Ali Sistani, o mais influente clérigo da seita majoritária no país, pediu nesta sexta-feira que os blocos políticos do Iraque cheguem a um acordo para a escolha do primeiro-ministro do próximo governo, presidente e presidente do Parlamento, antes de o Parlamento se reunir.