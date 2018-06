Programa de alimentos da ONU suspende ajuda a 1,7 milhão de refugiados sírios A falta de recursos obrigou o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA) a interromper o fornecimento de cupons de alimentação para 1,7 milhão de refugiados sírios na Jordânia, no Líbano, na Turquia, no Iraque e no Egito, informou a agência nesta segunda-feira.