Projéteis caem na Turquia em meio a avanço do Estado Islâmico sobre cidade na Síria Combatentes do Estado Islâmico se aproximaram de uma cidade estratégica na fronteira norte da Síria com a Turquia nesta sexta-feira, combatendo forças curdas e enviando pelo menos dois projéteis de artilharia para dentro do território turco, disseram testemunhas.