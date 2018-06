Projéteis israelenses atingem hospital de Gaza e matam 4, dizem médicos Um projétil disparado por um tanque israelense atingiu nesta segunda-feira o hospital de Al-Aqsa, no centro da Faixa de Gaza, matando quatro pessoas e ferindo 16, de acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf Al-Qidra.