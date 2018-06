Promotoria rastreou telefonemas do complô para matar Hariri no Líbano Quatro homens acusados do assassinato do estadista libanês Rafik al-Hariri usaram dezenas de telefones celulares durante os últimos dias da vida dele para coordenar o enorme atentado com carro-bomba que o matou, bem como outras 21 pessoas, em 2005, disseram procuradores nesta quinta-feira.