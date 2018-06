Próxima sessão do Parlamento iraquiano é adiada para 12 de agosto O recém-eleito Parlamento do Iraque adiou sua próxima sessão para 12 de agosto, informou o gabinete do presidente em exercício do legislativo, Mehdi al-Hafidh, nesta segunda-feira, em meio a um impasse político em Bagdá sobre a formação de um novo governo.