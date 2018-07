Quarteto vai se reunir em separado com palestinos e israelenses

As conversas convocadas pelo chamado Quarteto, formado por União Europeia, Rússia, Organização das Nações Unidas e Estados Unidos, ficam aquém do próprio objetivo do grupo de aproximar as partes em uma reunião direta até 23 de outubro.

O Quarteto assumiu a liderança no esforço para retomar as negociações de paz entre Israel e palestinos que fracassaram mais de um ano atrás devido à questão da construção israelense de assentamentos judaicos na Cisjordânia.

A última rodada terminou depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se recusar a estender uma moratória de 10 meses à construção de assentamentos, algo que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, exigiu para continuar as negociações.

"Os enviados do Quarteto se reunirão com as partes em Jerusalém em 26 de outubro... com o objetivo de iniciar os preparativos e desenvolver uma agenda para prosseguir com as negociações", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, a repórteres.