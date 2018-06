Quatro policiais são mortos em ataque no Afeganistão

Associated Press

CABUL - Um ataque insurgente contra um posto de controle matou pelo menos quatro policiais no Afeganistão, segundo informaram as autoridades neste domingo, 15.

Arif Noori, porta-voz do governador na província oriental de Ghazni, disse que outros cinco policiais ficaram feridos no ataque ocorrido na última hora do sábado, 14.

Ele acrescentou que os extremistas abriram fogo contra o posto de controle e depois atacaram os reforços com uma bomba na beira da estrada.

Ninguém reivindicou o ataque, mas os talibãs estão ativos na região e controlam uma grande parte da província.

O Talibã invadiu um complexo do governo em outra parte de Ghazni na noite de quinta-feira, 12, matando 15 pessoas, incluindo três funcionários locais. /AP