Quatro soldados da missão da Otan morrem em acidente no Afeganistão

CABUL - Quatro soldados da missão da Otan no Afeganistão morreram no sul do país, vítimas de um acidente com o veículo que transportava o grupo, informou um porta-voz da organização militar em Cabul neste domingo, 19, à Agência Efe.

Em comunicado, a Força Internacional de Assistência para Segurança (Isaf), assegurou que o fato ocorreu sábado, 18, no sul do país, e os militares morreram por causas "não relacionadas" com combates armados.

"Posso confirmar que as mortes foram resultado de um acidente com veículo no sul do Afeganistão. A autoridade nacional correspondente dará mais detalhes", indicou um porta-voz da organização.

A política da Isaf é deixar os procedimentos de identificação dos mortos nas mãos das autoridades nacionais pertinentes.

Neste sábado, a organização tinha informado sobre as mortes de três soldados em combates contra os rebeldes: dois deles no sul, e outro no leste, áreas onde o conflito afegão é mais intenso.

Segundo dados publicados pelo portal independente "icasualties.org", sem contar as últimas vítimas, um total de 249 soldados de tropas internacionais morreram no Afeganistão em 2011.

No Afeganistão há cerca de 150 mil soldados de 48 países, embora em torno de dois terços da tropa sejam americanos.