Queda de helicóptero mata 6 fuzileiros dos EUA no Afeganistão

"A causa da queda está sob investigação, no entanto os relatos iniciais indicam que não havia atividade inimiga na área no momento da queda", disse um porta-voz da Isaf, força da Organização do Tratado do Atlântico Norte no país, apontando suspeitas de falha mecânica ou humana.

Esse porta-voz não quis confirmar a nacionalidade das vítimas, mas uma fonte dos Estados Unidos afirmou, sob anonimato, que todos os mortos são fuzileiros navais norte-americanos.

Em agosto, 30 militares norte-americanos e oito acompanhantes afegãos morreram na queda de um helicóptero dos Estados Unidos no leste do Afeganistão, num incidente que foi atribuído a um ataque do Taliban.

(Reportagem de Rob Taylor; reportagem adicional de Phil Stewart, em Washington)