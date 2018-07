Rebeldes líbios conseguem ajuda de 1,1 bi de dólares Os rebeldes líbios, com sérios problemas financeiros, conseguiram auxílio de mais de 1,1 bilhão de dólares das potências ocidentais e árabes em conferência que discute estratégias para acabar com o regime de Muammar Gaddafi e a guerra civil no país.