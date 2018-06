Rebeldes líbios rejeitam diálogo com premiê e mantêm ocupação de portos Os rebeldes que ocupam grandes portos de exportação de petróleo no leste da Líbia disseram nesta quarta-feira que irão boicotar o primeiro-ministro, Ahmed Maiteeq, e manter dois grandes terminais fechados, um golpe para os esforços de restaurar as vitais vendas de petróleo do país.