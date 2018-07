Rebeldes prendem sírios leais ao governo de Assad em Alepo e Idlib

BEIRUTE - Rebeldes sírios prenderam dezenas de oficiais, soldados e milicianos pró-governo nesta semana na província de Idlib e na cidade de Alepo, onde uma grande batalha é esperada, disse o Observatório Sírio para Direitos Humanos nesta sexta-feira, 27. Um vídeo publicado no YouTube mostrou rebeldes com armas Kalashnikovs da "Brigada Tawhid (monoteísta)" vigiando os detidos que foram alinhados em quatro grupos em um pátio de uma escola. Uma voz oculta conta que eles haviam sido detidos em Alepo.

A voz dos detidos tremia quando eles falavam. Um deles disse que era coronel, outro disse ser major e vários se identificaram como shabbiha, um termo usado pela oposição para descrever milicianos que são leais ao presidente Bashar Assad e estão lutando ao lado de suas tropas.

No final do vídeo, uma voz rebelde afirmou: "O Exército Livre vai exterminar todos os shabbiha, se Deus quiser". Um rebelde do grupo disse que os detidos estavam seguros e foram transferidos para um local não identificado no campo em torno de Alepo.

Assad tem lutado para esmagar uma revolta contra seu governo que já dura 16 meses, começou com manifestações pacíficas, mas se tornou uma revolta militarizada. Pelo menos 18.000 pessoas foram mortas nos distúrbios em todo o país.

Na província de Idlib, rebeldes e forças de segurança do governo se enfrentaram por pelo menos oito horas, quando rebeldes detiveram 50 soldados e tomaram um prédio de segurança na cidade de Maarat al-Numan.