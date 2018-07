Rebeldes sírios atacam aeroporto e dizem que derrubaram caça

AMÃ - Rebeldes sírios que estão sitiando um aeroporto militar perto da fronteira com o Iraque se envolveram em combates sérios nesta quarta-feira, 5, disseram fontes da oposição.

Rebeldes do grupo Exército Sírio Livre vêm cercando o aeroporto Hamadan na cidade de Albu Kamal, fronteira leste do país, na província de Deir al-Zor, nos últimos três dias. Lutando para acabar com uma rebelião de 17 meses contra seu governo, o presidente Bashar Assad se apoia cada vez mais em ataques aéreos contra os rebeldes, que comparativamente estão levemente armados com metralhadoras e foguetes.

A oposição disse que o aeroporto, onde dezenas de soldados ainda se concentram, tem sido usado por helicópteros para lançar bombardeios contra redutos rebeldes.

Os insurgentes intensificaram os ataques contra bases aéreas na semana passada, em uma tentativa de enfraquecer o poder aéreo de Assad, com o qual ele tenta conter os avanços rebeldes em áreas urbanas e rurais. "O aeroporto efetivamente caiu depois que muitos soldados desertaram", afirmou Nawaf al-Bashir, uma importante figura tribal de Deir al-Zor que está em contato com os rebeldes, a partir de Istambul.

Outro ativista da oposição em Deir al-Zor, Abu Teif Ziad, disse que o aeroporto foi a última base onde as forças do governo estavam presentes na região de Albu Kamal depois que os rebeldes invadiram vários complexos militares na cidade, que está situada sobre o rio Eufrates, a poucos quilômetros de um ponto de travessia para o Iraque. "Se o aeroporto de Hamadan cair, Albu Kamal ficará completamente sob controle rebelde", disse ele.

Ataques de rebeldes já deixaram inoperantes dois aeroportos militares na província de Idlib, ao norte -- Taftanaz e Abu Thuhur --, de acordo com uma fonte da oposição e diplomatas.

Derubada de caça

Rebeldes no norte do país disseram ter derrubado um avião de caça usando uma metralhadora pesada.

Segundo combatentes da oposição na província de Idlib, no noroeste, perto da Turquia, a aeronave foi abatida na terça-feira, quando estava decolando da base aérea de Abu Thuhur.

"Eles a derrubaram quando ela estava decolando do aeroporto e para isso utilizaram metralhadoras antiaéreas de 14,5 milímetros", disse Abu Majad, um porta-voz da brigada rebelde Ahrar al-Sham (Homens Livres da Síria). Não foi impossível verificar as declarações dos rebeldes já que o acesso da mídia estrangeira à Síria é restrito. Os rebeldes dizem ter abatido vários aviões de combate e helicópteros nas últimas semanas.

Segundo um diplomata ocidental em Amã, os rebeldes não têm as armas suficientes para manter o controle do aeroporto de Hamadan, caso o tenham tomado, já que os caças sírios estão intensificando suas operações na área.