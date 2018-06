Rebeldes sírios controlam base de defesa aérea após confronto

Os confrontos também aconteceram em um quartel militar perto de Maarat al-Nuaman, uma cidade ao noroeste de Aleppo, controlada por forças rebeldes desde o início da semana, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

O observatório pró-oposição disse que o número de mortos na quinta-feira ultrapassou 260 pessoas, incluindo civis e soldados de ambos os lados.

Mais de 30 mil pessoas já foram mortas desde o início do conflito que começou como uma revolta popular contra as quatro décadas de ditadura da família Assad no país.

(Por Angus MacSwan)