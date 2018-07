Rebeldes sírios dizem manter sete iranianos reféns

Um vídeo divulgado pelo grupo Batalhão Farouq, parte da organização rebelde Exército Livre Sírio, mostra os sete iranianos, barbudos e usando camisetas pretas, sentados diante de uma parede onde se pode ver um fuzil.

Não foi possível comprovar a autenticidade do vídeo, mas o rosto dos homens se parece com os colocados no website da agência iraniana de notícias Mehr.

O Irã, país muçulmano xiita, mas não árabe, é o aliado mais próximo do presidente da Síria, Bashar al-Assad, que pertence a uma vertente minoritária do islamismo, a seita alauíta, ramificação do xiismo.

(Por Erika Solomon e Firouz Sedarat)