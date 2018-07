Rebeldes sírios dizem ter tomado quartel na periferia de Damasco

Duas unidades dos grupos islâmicos Ansar al-Islam e Brigadas de Jund Allah disseram em nota que, após quatro dias de combates, ocuparam o Batalhão de Defesa Aérea perto de Hajar al-Aswad.

Um vídeo mostrou rebeldes no local, passando diante de baterias antiaéreas destruídas. "Tomamos completamente o complexo", diz um comandante pelo seu comunicador.

Não foi possível verificar a notícia de forma independente.

Ativistas da oposição dizem que o Exército sírio havia passado o dia todo atacando bairros da zona sul de Damasco para tentar impedir os rebeldes de capturarem o quartel. Teria sido um dos bombardeios mais intensos sobre a capital em 20 meses de rebelião contra Assad.

O quartel fica nos limites do bairro de Hajar al-Aswad, normalmente habitado por milhares de refugiados pobres das colinas do Golã, território sírio ocupado por Israel. No começo da revolta, esses refugiados estiveram na linha de frente do regime autocrático de Assad.

Após meses de lento progresso, marcado por problemas de organização e suprimento, os rebeldes conseguiram na semana passada conquistar várias posições do Exército, inclusive uma base das Forças Especiais nos arredores de Aleppo (norte) e um pequeno aeroporto militar junto à fronteira com o Iraque, no leste.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)