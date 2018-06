Rebeldes sírios entregam monitores para equipe da ONU

AMÃ/BEIRUTE - Rebeldes sírios entregaram nesta quarta-feira, 16, a membros da ONU seis monitores do cessar-fogo mediado pela Organização das Nações Unidas que ficaram presos em um ataque que matou pelo menos 21 civis, afirmou um comandante dos rebeldes.

"Nós entregamos os seis com seus carros para um comboio da ONU perto da entrada de Khan Sheikhoun. Estão todos seguros, em boa saúde e a caminho de Damasco", disse o comandante do Exército Sírio Livre, Abu Hassan, via telefone por satélite, do local onde deixaram os monitores.

Um material de vídeo divulgado pelo Exército Sírio Livre mostrou o comboio da ONU, incluindo veículos da ONU danificados sendo rebocados por caminhões, partindo do local.

Abu Hassan disse que os monitores, cujos carros foram danificados nos ataque durante um funeral em Khan Sheikhoun na terça-feira, estavam sob proteção dos rebeldes desde então.

Os rebeldes disseram que o ataque foi realizado por forças do governo, enquanto a mídia pró-governo acusou atiradores não identificados.