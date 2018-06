Rebeldes sírios tomam acampamento palestino em Damasco, dizem fontes

A batalha opôs rebeldes, apoiados por alguns palestinos, contra combatentes palestinos da Frente Popular para a Libertação da Palestina-Comando Geral (PFLP-GC), leal ao presidente sírio, Bashar al-Assad.

Muitos combatentes da PFLP-GC desertaram para o lado rebelde no sábado e seu líder, Ahmed Jibril, deixou o acampamento no mesmo dia, disseram fontes rebeldes.

"Todo o acampamento está sob controle do (rebelde) Exército Sírio Livre", disse um ativista palestino em Yarmouk. Ele afirmou que os confrontos acabaram e que os combatentes remanescentes da PFLP-GC recuaram e se juntaram às forças do governo concentradas na parte norte do acampamento.

(Reportagem de Mariam Karouny)