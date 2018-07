Rebeldes tomam controle de base estratégica no sul da Síria

As províncias do sul da Síria na fronteira com Jordânia e Israel tornaram-se campos de batalha cada vez mais significativos à medida que a capital entra no jogo, com as forças do presidente, Bashar al-Assad, e as milícias leais a ele contra-atacando com força para impedir avanços rebeldes.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que conta com uma rede de fontes em toda a Síria, disse que o comandante da base está entre os mortos em uma batalha de duas semanas pela instalação de defesa aérea na província de Deraa, na fronteira com a Jordânia.

(Reportagem de Erika Solomon)