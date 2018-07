Rede insurgente afegã não discutirá paz sozinha, diz comandante

A rede insurgente afegã Haqqani não tomará parte sozinha de nenhuma conversação de paz com os Estados Unidos e as negociações devem ser lideradas pelo Taliban, disse um comandante à Reuters na terça-feira, 25. "Eles (os norte-americanos) não seriam capazes de encontrar uma solução possível para o conflito afegão a menos que realizem conversações com a shura do Taliban", disse o comandante do grupo Haqqani, referindo-se ao conselho de liderança do Taliban.

Na semana passada, a secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, que estava em Islamabad acompanhada de uma equipe de militares e líderes de inteligência dos EUA, pediu ao Paquistão que convença os Haqqanis a buscarem a paz. Ela também advertiu que uma ação dura teria de ser tomada contra militantes paquistaneses e afegãos se eles não cooperassem nos esforços de estabilizar o Afeganistão. O comandante Haqqani, falando sob anonimato, enxergou os esforços de Hillary com ceticismo.

"Essa não é a primeira vez que os Estados Unidos nos contatam para conversações de paz. Os americanos já fizeram várias tentativas de conversações que nós rejeitamos, já que somos parte integral do Taliban liderado pelo mulá Mohammad Omar", disse. "Estamos unidos e nosso objetivo é liberar o Afeganistão, nossa pátria, das garras das forças de ocupação".

Hillary disse que os EUA tiveram encontros preliminares com a rede Haqqani - supostamente a mais perigosa facção insurgente afegã - e estavam trabalhando com o Afeganistão e o Paquistão para tentar juntá-los em um processo de paz.

Omar, o líder do Taliban, está foragido desde que o grupo foi deposto do governo afegão pelas forças lideradas pelos EUA depois de se recusar a entregar Osama bin Laden, o líder da Al Qaeda, semanas depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos.