Refinaria de Zawiya e campo de petróleo são fechados na Líbia, diz autoridade

O campo de El Sharara, que abastece a refinaria, também permanece fechado, de acordo com Ibrahim al-Awami, chefe do departamento de inspeção e medição no Ministério do Petróleo.

Ele disse não saber quando o campo petrolífero e a refinaria de petróleo voltariam a operar.

Os fechamentos são um grande golpe para o governo, porque a refinaria abastece a capital, Trípoli, e o restante do oeste da Líbia.

O fechamento reduzirá a produção de petróleo da Líbia para cerca de 670 mil barris por dia, tomando como referência a produção nacional de 870 mil bpd informada pela estatal do petróleo, a NOC, no domingo.

