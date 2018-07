Rei saudita aparece na TV e aparenta estar bem após cirurgia

O governante octogenário do maior exportador de petróleo do mundo e berço do Islã foi submetido a uma cirurgia em Riad para apertar o ligamento ao redor de uma vértebra, menos de um ano depois de fazer duas operações na coluna nos Estados Unidos.

O palácio real disse que a cirurgia foi um sucesso.

A TV estatal mostrou o monarca, careca e trajando um robe branco em uma cama de hospital, conversando com um grupo de familiares, em imagens transmitidas pela agência de notícias estatal e por jornais sauditas.

O governante do reino nomeia e preside o gabinete e pode fazer leis por decreto. No entanto, ele precisa extraoficialmente de consenso entre a família governante e os principais clérigos antes de fazer grandes mudanças.

(Reportagem de Angus McDowall)