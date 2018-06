Reino Unido, EUA, França e Alemanha dizem ver progresso em negociação com Irã O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido Philip Hammond disse neste sábado, depois de encontrar-se com seus pares dos Estados Unidos, França e Alemanha, que eles concordaram que houve "progresso substancial" em pontos importantes nas negociações com o Irã sobre seu programa nuclear.