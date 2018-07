Relatório dos EUA denuncia corrupção em milícias afegãs

As unidades da Polícia Local Afegã (ALP, na sigla em inglês) eram um projeto primordial do general norte-americano David Petraeus, que renunciou como comandante das forças no Afeganistão neste ano, mas foram criticadas por grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo o Human Rights Watch, que divulgou um comunicado em setembro contra o plano.

O objetivo era usar salários modestos e mentores estrangeiros para construir e formalizar redes locais de proteção em regiões com grande presença de insurgentes e poucos soldados ou policiais, mas críticos dizem que a falta de treinamento e responsabilidade podem tornar os guardas uma ameaça para o povo.

Uma investigação feita pelas forças dos Estados Unidos no Afeganistão sobre as acusações do Humans Rights Watch descobriu que os argumentos eram verossímeis, informou um relatório datado de 6 de dezembro e divulgado nesta semana.

"Muitos dos argumentos que são ligados à ALP não falam sobre unidades dela. Infelizmente, há muitos grupos que se dizem uma ALP ou são identificados como ALPs", afirmou neste sábado um porta-voz das forças dos EUA no Afeganistão.

"Essa foi uma descoberta da equipe de investigadores e foram feitas recomendações para lidar com esse problema", afirmou.

Elas incluem a possibilidade de introdução de um uniforme para todos os membros das ALPs e maior instrução sobre esses grupos.

Os grupos, formados como uma resposta para o aumento da violência no Afeganistão, trabalharam em algumas regiões do país, e os afegãos relataram melhoras na segurança. Porém, em outras áreas, criminosos e insurgentes estão se juntando às milícias, obtendo acesso a dinheiro e armas, informou o Humans Rights Watch.

A ALP deve ser expandida, afirmou na segunda-feira uma autoridade da coalizão liderada pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e que está no país. As tropas estrangeiras preparam sua retirada completa do país até o final de 2014.

A investigação, conduzida pelo brigadeiro-general James Marrs, da Força Aérea dos EUA, relatou que a ALP era "efetiva", mas indicou falhas.

"Divisões étnicas, diferenças políticas, batalhas por poder e corrupção são alguns dos múltiplos desafios a serem superados antes de o sistema ficar mais efetivo", escreveu Marrs.