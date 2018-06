Reunião de doadores para Síria quer levantar mais de US$1,5 bi A coordenadora humanitária das Nações Unidas, Valerie Amos, disse neste domingo que o órgão mundial espera que uma conferência de doadores humanitários para a Síria, organizada no Kuweit neste semana, arrecade mais do que os 1,5 bilhão de dólares do ano passado.