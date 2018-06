Reunião entre Irã e AIEA sobre questão nuclear é adiada para fevereiro

VIENA - A agência de fiscalização nuclear da ONU informou nesta terça-feira, 14, que uma reunião prevista para a próxima semana com o Irã para discutir os passos seguintes para reduzir as preocupações sobre o programa nuclear iraniano foi adiada para 8 de fevereiro, sem informar o motivo do adiamento.

As negociações entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) são separadas, mas proximamente ligadas, às conversas diplomáticas entre Teerã e seis potências mundiais sobre o programa nuclear da República Islâmica.

Em novembro, o Irã e a AIEA fecharam um acordo de cooperação com os seis primeiros passos a serem tomados pelo país no prazo de três meses, incluindo conceder acesso a duas instalações nucleares.

As partes anunciaram após uma reunião no mês passado que se encontrariam novamente em 21 de janeiro em Teerã para discutir os próximos passos. Uma porta-voz da AIEA confirmou por email uma reportagem informando que a data da reunião mudou.

Separadamente, o Irã fechou um acordo com Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha, China e Rússia em novembro que prevê a redução das atividades nucleares iranianas em troca de um alívio nas sanções econômicas impostas ao país. As medidas entrarão em vigor no dia 20 de janeiro. A AIEA será responsável por verificar o cumprimento pelo Irã de sua parte do acordo./ REUTERS