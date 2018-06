Rompimento de acordo deixa 270 rebeldes sírios sem saída em Homs Cerca de 270 rebeldes sírios que deveriam deixar a cidade de Homs, como parte de um complexo acordo com as forças do presidente Bashar al-Assad, são mantidos na cidade pelo Exército da Síria porque insurgentes em outras partes do país não cumpriram sua parte no acerto, disseram autoridades sírias nesta sexta-feira.