Rússia acredita em chance de acordo em negociação nuclear com o Irã

Dia 24 de novembro é a data limite para um acordo entre o Irã e seis potências que garanta ao Ocidente que o programa nuclear iraniano não será usado para a construção de armas, em troca de uma redução nas sanções impostas a Teerã.

Ryabkov, que participou das conversas mais recentes em Muscate (Omã) no domingo e na segunda-feira, disse que a Rússia está fazendo tudo que pode para ajudar as partes a chegarem a um acordo.

"Não estamos olhando para a possibilidade de não se chegar a um acordo em 24 de novembro. Estamos totalmente focados na tarefa diante de nós, uma vez que temos uma chance e ela não é pequena. Não podemos perder (a oportunidade), disse o vice-chanceler à agência de notícias Interfax.

A Rússia tem um relacionamento mais próximo com o Irã do que as outras potências envolvidas nas negociações: Estados Unidos, Alemanha, China, França e Grã-Bretanha.

Ali Akbar Salehi, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, esteve em Moscou na terça-feira para negociações sobre cooperação em energia nuclear.

(Reportagem de Thomas Grove)