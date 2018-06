Rússia pode construir oito reatores nucleares para o Irã

Não ficou imediatamente claro como isso pode afetar as negociações de seis potências mundiais com o Irã abordando aspectos controversos de programa nuclear do país.

O Irã tem resistido às exigências de redução na sua capacidade de enriquecimento de urânio, apontando para os planos de uma futura rede de usinas nucleares.

As potências ocidentais querem qualquer acordo duradouro com o Irã que acabe com as suspeitas de que o país poderia desenvolver capacidade para obter armas nucleares por meio do enriquecimento de urânio. O Irã nega tal intenção.

As negociações terminaram na semana passada com pouco progresso e devem ser retomadas em Viena, em junho.

A Rússia, uma das seis potências, construiu o único reator de energia nuclear em operação no Irã, em Bushehr.

"A Rússia e o Irã podem assinar um acordo intergovernamental este ano para a construção de quatro a oito reatores nucleares, e neste acordo, o contrato para a construção dos dois primeiros reatores como adições a Bushehr", disse a fonte.

A corporação nuclear estatal russa Rosatom informou anteriormente que estava em negociações com o Irã sobre a possível construção de mais reatores lá, mas não revelou detalhes. Funcionários da Rosatom não puderam ser imediatamente encontrados para comentar o assunto nesta quinta.

Temores ocidentais de longa data de que o projeto Bushehr poderia produzir combustível para uso em armas nucleares --o que o Irã nega-- diminuíram depois que os iranianos prometeram enviar o material de volta para a Rússia.

