Seis soldados morrem em ataques 'internos' no Afeganistão Quatro soldados combatendo com a aliança liderada pela Otan foram mortos em outro ataque "interno" no sul do Afeganistão neste domingo, disse a coalizão, elevando para seis o total de mortos no final de semana por causa de afegãos que se voltaram contra seus aliados.