Série de explosões mata 6 pessoas no Iraque--fontes

KIRKUK, Iraque (Reuters)Uma série de ataques a bomba e explosões atingiu a cidade iraquiana de Kirkuk, neste domingo, matando ao menos seis pessoas e ferindo mais de 25 em bairros por toda a cidade etnicamente diversa, disseram fontes médicas e de segurança.

Kirkuk, que fica sobre algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, está no centro de uma disputa entre o governo central em Bagdá, liderado por árabes, e os curdos, que administram uma região autônoma ao norte do país.