Sete militantes da Al-Qaeda são mortos em confrontos no Iêmen

ADEN, Yemen - Pelo menos sete militantes ligados à Al Qaeda foram mortos em confrontos no sul do Iêmen, no momento em que o Estado árabe luta para controlar uma insurgência.

O Iemên lançou uma ofensiva no território contra rebeldes islâmicos que tiraram vantagem do caos que envolve mais de um ano de protestos e conflitos que tiraram Ali Abdullah Saleh da presidência.

Ali Adah, porta-voz de uma força tribal aliada ao exército, disse que cinco militantes da Ansar al-Sharia, um grupo filiado à al Qaeda, foram mortos numa emboscada na região de al-Arkoub, próximo à cidade de Lawder, ao sul, disse.

Segundo o porta-voz, dois outros militantes foram mortos num ataque em outra área nos arredores de Lawder.

Separadamente, um oficial de segurança na província sulista de Lahej disse que um oficial de inteligência iemenita, Coronel YasserAbdul-Qawi, foi baleado e morto por um atirador desconhecido na manhã deste sábado, enquanto caminhava próximo ao principal hospital da cidade.

Mais de 250 pessoas foram mortas desde que forças do governo intensificaram ataques aos militantes acusados de atacar um acampamento militar perto de Lawdar no início do mês.

Rebeldes islâmicos já tomaram o controle de várias cidades no território sul, que é próximo a rotas de navegação chave do Mar Vermelho.

O novo presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadu, que assumiu prometendo combater a al Qaeda, também está enfrentando desafios dos xiitas do norte e separatistas ao sul do país.