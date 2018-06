Setor internacional de Cabul sofre ataque com carro-bomba e armas de fogo

Quatro homens-bomba afegãos do Taliban morreram. Forças de segurança trocaram tiros durante uma hora na tentativa de repelir a invasão dos militantes e não houve registro de vítimas entre os moradores locais.

Ataques contra tropas estrangeiras, autoridades do governo afegão e forças de segurança têm aumentado na medida em que a coalizão militar internacional encerra as suas operações no país, deixando a luta contra a insurgência do Taliban principalmente nas mãos das forças afegãs.

"Quatro homens-bomba foram mortos, não houve vítimas entre civis", disse o vice-ministro do Interior, general Ayoub Salangi.

"Desde que a Zona Verde foi atacada várias vezes no passado, o lugar tem sido fortemente vigiado, e os militantes não conseguiram alcançar o alvo pretendido. Apenas um guarda foi ferido", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqqi.

O Taliban afegão, deposto pela coalizão liderada pelos Estados Unidos em 2001, tem realizado ataques quase diários em Cabul e assumiu a responsabilidade pelo atentado mais recente.

"Homens-bomba atacaram a base das forças invasoras chamada de Zona Verde", disse seu porta-voz Zabihullah Mujahid por mensagem de texto. "O ataque começou com a detonação de um carro cheio de explosivos e outros combatentes, armados com armas pesadas e leves, chegaram à área e iniciaram o tiroteio."

Uma fonte ocidental no local disse à Reuters que houve entre quatro e seis explosões.

Outra fonte de segurança ocidental disse que os militantes não conseguiram entrar, mas as suas granadas passaram por cima do muro e atingiram instalações na Zona Verde. Eles também podem ter disparado granadas de propulsão, disse a fonte.

A Zona Verde é um dos complexos mais fortemente vigiados de Cabul, cercada por camadas de muros cinzentos altos e múltiplos pontos de verificação de segurança.

Na manhã de terça-feira, um caminhão-bomba invadiu o perímetro externo de um complexo de segurança estrangeiro na capital, matando dois seguranças afegãos e ferindo um estrangeiro.

(Reportagem adicional de Jessica Donati)