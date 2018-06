Sinais de vida em esforço de paz afegão cercam encontro de Obama e Karzai

Após quase dez anos no limbo, uma tentativa de reconciliação envolvendo insurgentes do Taliban, o governo Karzai e outras grandes facções afegãs dá novos sinais de vida.

O Paquistão, acusado por autoridades dos EUA e do Afeganistão de apoiar insurgentes e interferir nas questões afegãs, recentemente sinalizou uma aparente mudança de postura, voltando-se mais para a promoção da estabilidade na nação vizinha, num momento em que a maior parte das tropas de combate dos EUA se prepara para partir, segundo importantes autoridades do Paquistão e Afeganistão.

Em outro acontecimento potencialmente significativo, representantes do Taliban se reuniram no mês passados nos arredores de Paris com membros do Alto Conselho Afegão da Paz -- mas não diretamente com membros do governo Karzai, um contato que há anos os rebeldes rejeitam.

Autoridades norte-americanas disseram, sob anonimato, que os acontecimentos são promissores, mas que a abertura de negociações ainda depende da superação de muitos desafios.

Em ocasiões anteriores, já houve a expectativa, afinal frustrada, de uma negociação de paz que resolvesse décadas de conflito no Afeganistão. Em março de 2012, o Taliban suspendeu meses de discretas negociações com Washington, destinadas a levar os insurgentes e o governo Karzai para a mesa de diálogo.

Obama deve pressionar o presidente afegão a referendar a abertura formal de um escritório político do Taliban no Catar, como forma de acelerar o início do processo de paz afegão. Karzai não se entusiasma com a ideia, aparentemente por temer que seu governo fique de fora de eventuais negociações.

A reunião de Obama com Karzai, ao final de uma visita de três dias dele a Washington, pode se tornar um dos mais críticos encontros entre os dois líderes, já que a Casa Branca está analisando como retirar rapidamente a maior parte dos seus cerca de 66 mil combatentes do Afeganistão, e como uma força residual será mantida após 2014.

Obama, prestes a iniciar seu segundo mandato, parece determinado a encerrar o envolvimento militar dos EUA no Afeganistão. Na segunda-feira, ele indicou para o cargo de secretário de Defesa o ex-senador Chuck Hagel, que parece favorável a uma forte redução do contingente.

Outras questões na pauta têm grande potencial para causar fricção: o futuro tamanho e foco das Forças Armadas afegãs; uma crescente disputa pelo controle da maior penitenciária do país; e o futuro da ajuda internacional ao Afeganistão depois de 2014.

(Reportagem adicional de Phil Stewart e David Alexander, em Washington, e Hamid Shalizi, em Cabul)