Síria antevê fim da missão de monitoramento de armas químicas

A declaração foi feita depois que a chefe da missão conjunta da Organização das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), Sigrid Kaag, disse ao Conselho de Segurança da ONU que o governo sírio deve conseguir cumprir o prazo de 27 de abril para entregar todos os seus agentes químicos declarados.

Mas, dentro da sala do conselho, as delegações dos Estados Unidos e da Europa disseram a Kaag que estão preocupadas com novas alegações de que o governo da Síria movimentou gás cloro e expressaram a opinião de que uma investigação completa é necessária, segundo diplomatas.

Após a sessão a portas fechadas, da qual Kaag participou via videolink, o embaixador da Síria na ONU, Bashar Ja'afari, foi questionado sobre o que deve acontecer com a missão da ONU-Opaq depois de declarado que os materiais ligados às armas químicas da Síria foram enviados para fora do país e todas as instalações, fechadas.

"Assim que essa missão estiver terminada, você vai ouvir falar de um relatório final apresentado pela senhora Kaag ao conselho e à diretoria executiva da Opaq e que vai ser o fim de tudo", disse Ja'afari.

"Vamos agir em conformidade depois disso, como membro de pleno direito da Convenção de Armas Químicas", acrescentou.

Mas o embaixador britânico, Mark Lyall Grant, declarou em entrevista à Reuters que prevê que a missão da ONU-Opaq permaneça no local num futuro previsível devido às preocupações sobre se a Síria revelou a totalidade de seu arsenal químico.

"Nossa posição é a de que há um papel contínuo para a missão conjunta bem além da remoção dos produtos químicos, o que pode acontecer muito rapidamente agora, e há uma série de tarefas que ainda estão para ser realizadas, incluindo a verificação da destruição das instalações de produção", disse Lyall Grant.

"Isso significa que a missão conjunta deve continuar", acrescentou, observando que a decisão do Conselho de Segurança de estabelecer a missão não determinou um prazo para o seu término. A Rússia seria, portanto, incapaz de encerrar a missão, mesmo que quisesse, afirmou Lyall Grant.

Diplomatas ocidentais em Nova York disseram à Reuters que uma batalha diplomática está surgindo, tendo de um lado a Síria e a Rússia, protetora do governo sírio no Conselho de Segurança, e do outro, países ocidentais, sobre o papel contínuo da missão da ONU-Opaq na Síria depois que os produtos químicos declarados tiverem sido destruídos.

Esse momento parece estar chegando. A Opaq informou que quase 90 por cento dos produtos químicos utilizados para a produção de gás venenoso estão fora do país, um número que em breve poderá chegar a 100 por cento.